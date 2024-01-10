Ким Чон Ын: Южная Корея – «главный враг»

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Поскольку РК является «главным врагом» КНДР, приоритетом Пхеньяна в отношениях с ней является «укрепление военного потенциала для самообороны и сдерживания ядерной войны». Как сообщает агентство ЦТАК, лидер Северной Кореи Ким Чон Ын сделал данное заявление в ходе состоявшегося 8-9 января посещения предприятия по производству боеприпасов. Если Сеул попытается «использовать вооружённые силы против КНДР или поставить под угрозу её суверенитет и безопасность, мы без колебаний уничтожим Южную Корею, мобилизовав все средства и силы, имеющиеся в наших руках»,- отметил Ким Чон Ын. Он выразил удовлетворение по поводу начала производства новых видов вооружений и боевой техники, призвав повысить производительность ради укрепления боеготовности страны,- сообщает ЦТАК. Выступая в конце прошлого года на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, он охарактеризовал межкорейские отношения как отношения «двух стран, враждебных друг другу», заявив, что нет смысла добиваться примирения и объединения. Ким Чон Ын призвал также активизировать усилия по подготовке к войне, поскольку США, как он заявил, осуществляют «беспрецедентные конфронтационные шаги».