РК ввела санкции за контрабанду нефти в КНДР

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17 января правительство РК ввело самостоятельные санкции против 11 морских судов, трёх юридических и двух физических лиц за участие в торговле нефтью и другими товарами с Северной Кореей в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, санкции являются частью усилий Сеула воспрепятствовать незаконным закупкам Пхеньяном ресурсов и получению финансовых средств, которые используются для развития его ядерных и ракетных программ. 11 судов, попавших под санкции, были задействованы в перегрузке в открытом море на северокорейские суда нефти, угля и других товаров. Под санкции попали три северокорейские торговые компании - Risang Trading, Mangang Trading и Yua Trading, а также двое северокорейских граждан, причастных к незаконной торговой деятельности и отправке рабочих за границу. Для входа в южнокорейские порты судов, попавших под санкции, требуется специальное разрешение властей. Гражданам страны запрещено проводить с юридическими и физическими лицами финансовые и валютные операции без предварительного согласия центрального банка. Нынешний пакет санкций - 15-й по счёту с момента прихода к власти правительства Юн Сок Ёля.