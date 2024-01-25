В США ожидают серьёзных провокаций КНДР против РК

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Американские эксперты допускают вероятность проведения КНДР серьёзной провокации против РК в ближайшее время. Об этом 25 января заявил бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана, заместитель главы аналитического учреждения «Азиатское общество» Дэниел Рассел, выступая на форуме, подготовленном организацией. По его словам, вероятно СК намерена осуществить атаку, которая по своим масштабам превзойдёт обстрел южнокорейского острова Ёнпхёндо в 2010 году. При этом он отметил, что нужно готовиться к возможности таких шагов со стороны северокорейского лидера Ким Чон Ына. 25 января американское издание The New York Times со ссылкой на ряд экспертов сообщило о том, что в ближайшие несколько месяцев СК может провести ту или иную форму «смертоносной военной акции» против РК. Отмечается, что риска начала полномасштабной войны на Корейском полуострове пока нет, однако Север готов к повышению градуса напряжённости, фактически заявляя о политике открытой конфронтации.