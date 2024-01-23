КНДР и Китай провели в Пхеньяне дипломатические консультации

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В конце прошлой неделе в Пхеньяне состоялись северокорейско-китайские дипломатические консультации. Заместители министров иностранных дел двух стран Пак Мён Хо и Сунь Вэйдун провели «углублённый обмен мнениями» о ситуации в двусторонних отношениях, обсудили международную и региональную обстановку, а также другие вопросы, представляющие обоюдный интерес,- сообщает агентство ЦТАК. Они выразили надежду на то, что Год дружбы между КНР и КНДР, а также 75-летие дипломатических отношений пойдут на пользу углублению стратегического сотрудничества,- говорится в сообщении. 26 января заместителя главы китайского внешнеполитического ведомства приняла министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Как сообщает ЦТАК, переговоры прошли в «товарищеской и дружественной атмосфере». Их участники подтвердили важность сотрудничества между дипломатическими ведомствами двух стран в решении региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Северо-Восточной Азии,- говорится в сообщении.