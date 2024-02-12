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Корея: Юг-Север

Сеул продолжит стремиться к воссоединению разделённых семей

Write: 2024-02-12 12:45:01Update: 2024-02-12 12:46:20

Сеул продолжит стремиться к воссоединению разделённых семей

Photo : YONHAP News

Несмотря на нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове и действия Пхеньяна, Сеул будет продолжать добиваться воссоединения разделённых корейских семей. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо после посещения ежегодного мероприятия по случаю  Нового года по лунному календарю, в котором приняли участие выходцы с Севера, проживающие в РК. Они собрались в пограничном городе Пхажчу провинции Кёнгидо, чтобы отдать дань уважения предкам и членам семей, оставшимся в Северной Корее. «Мы не откажемся от поиска фундаментальных решений проблем, связанных с разделёнными семьями и похищенными», - сказал Ким Ён Хо. Отметив, что Сеул остаётся открытым для диалога с Пхеньяном по гуманитарным вопросам, он призвал Северную Корею восстановить канал связи между Югом и Севером, который был закрыт в апреле прошлого года. «Северная Корея не должна игнорировать боль разделённых семей»,- подчеркнул министр. В 2022 году южнокорейская сторона предложила провести переговоры о воссоединении семей, но Север так и не ответил на это предложение. 
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