Экономика РК восстанавливается за счёт производственной сферы

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В последнее время южнокорейская экономика восстанавливается за счёт производственной сферы. Однако частное потребление и инвестиции в производственные мощности остаются низкими. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов о ситуации в экономике, опубликованном 16 февраля. Подчёркивается, что в разных сферах темпы восстановления отличаются. В декабре прошлого года производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1% в годовом исчислении. В обрабатывающей промышленности рост составил 0,6% по сравнению с ноябрём, а в сфере услуг - на 0,3%. Экспорт в январе вырос на 18% в годовом исчислении. Рост сохраняется четвёртый месяц подряд. Впервые за 20 месяцев отмечено увеличение поставок в Китай. Рост потребительских цен замедлился в январе до 2,8%. Это на 0,4% ниже, чем в предыдущем месяце. Однако есть вероятность, что он вновь увеличится. Остаются риски, связанные с нестабильностью цепочек поставок, ситуацией в Украине и на Ближнем Востоке.