У РК пять медалей на ЧМ по водным видам спорта

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РК завершила участие в чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем в Дохе, столице Катара, с пятью медалями. Это лучший результат за всю историю участия южнокорейских пловцов в чемпионатах мира. Завоевав три медали на соревнованиях по плаванию и две по прыжкам в воду, южнокорейские спортсмены продемонстрировали готовность к предстоящим Олимпийским играм в Париже. Первую золотую медаль на завершившихся соревнованиях завоевал Ким У Мин в финале соревнований по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин. Обладателем второго золота на чемпионате стал Хван Сон У, показавший лучший результат на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин. Затем Хван Сон У и Ким У Мин помогли РК завоевать серебряную медаль в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем. Это была первая медаль южнокорейских пловцов в эстафете на чемпионате мира. Кроме того, у южнокорейских спортсменов две бронзовые медали по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина и смешанным синхронным упражнениям.