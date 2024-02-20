Более 6400 врачей-интернов подали в отставку

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По состоянию на утро 20 февраля, более 6.400 из 13 тысяч врачей-интернов, работающих в ста многопрофильных больницах, подали заявления об отставке в знак протеста против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. Около 1.600 из них не вышли на работу. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су выразил озабоченность сложившейся ситуацией и попросил отозвать заявления об уходе с работы. Он отметил, что действия врачей, оставляющих пациентов без медицинской помощи, оправдать невозможно. Тем временем, опасения по поводу вакуума в оказании медицинских услуг стали реальностью, поскольку врачи-интерны больницы «Северанс» объявили о приостановке работы. Это побудило больницу перейти в экстренный режим, скорректировать графики операций, выписать или перевести в другие больницы ряд пациентов. Однако серьёзных сбоев в медицинском обслуживании пока не произошло. Для того, чтобы справиться с возможными перебоями в предоставлении медицинских услуг, продлено время работы 97 государственных больниц. Кроме того, гражданское население принимают отделения неотложной помощи 12 военных госпиталей.