Врачи-интерны прекращают работу в рамках коллективной акции

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20 февраля врачи-интерны крупных многопрофильных больниц прекращают работу после того, как накануне они подали заявления об увольнении. Массовый невыход врачей на работу – часть коллективной акции, направленной против правительственного плана увеличить приём в медицинские вузы. Пациенты начали испытывать трудности с лечением, отменяются плановые операции, однако серьёзных сбоев в медицинском обслуживании пока не произошло. Администрация больниц выясняет, сколько врачей-интернов присоединятся к коллективным действиям. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су выразил озабоченность сложившейся ситуацией и попросил врачей отозвать заявления об уходе с работы. Такие заявления подали около 600 врачей-интернов сеульской больницы Северанс, около 190 интернов больницы Святой Марии не вышли на работу. Правительство заявляет, что увеличение приёма в медицинские вузы необходимо для решения проблемы нехватки специалистов в таких областях как медицина катастроф, педиатрия, акушерство и неотложная помощь. В настоящее время количество врачей по отношению к численности населения является в РК одним из самых низких в развитых странах.