Многопрофильные больницы испытывают трудности в работе

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Многопрофильные больницы в Сеуле и других городах РК с трудом справляются с обслуживанием пациентов, поскольку тысячи врачей-интернов третий день подряд не выходят на работу, выступая против увеличения приёма в медицинские вузы. Конфронтация между медицинскими работниками и правительством усилилась после того, как власти пригрозили арестом зачинщиков массовых действий. По состоянию на утро 22 февраля, 9.275 врачей-интернов, или более 80% их общего количества, подали заявления об отставке. Более 8 тысяч из них не выходят на работу. Коллективные увольнения медицинских работников усиливают опасения по поводу «вакуума здравоохранения». В частности, количество хирургических операций в пяти крупнейших многопрофильных больницах в Сеуле сокращено на 50%. Участники протестов отказываются вернуться на рабочие места, несмотря на неоднократные призывы правительства.