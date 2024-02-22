Мужская команда РК вышла в полуфинал ЧМ по настольному теннису

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Мужская команда РК по настольному теннису вышла в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Пусане. Она одержала победу в четвертьфинале над командой Дании со счётом 3:1, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль. Она присуждается команде, проигравшей в полуфинале. Матч за третье место не проводится. В полуфинале, который состоится 24 февраля, южнокорейские теннисисты встретятся с командой Китая, занимающей первое место в мировом рейтинге, которая в 11-й раз подряд будет бороться за титул чемпиона мира. Между тем, женская команда РК выбыла с чемпионата после поражения в четвертьфинале от команды Китая со счётом 0:3. На нынешнем чемпионате они успешно сыграли на групповом этапе и со счётом 4:0 вышли в 1/8 финала, где обыграли команду Бразилии со счётом 3:1. Китайская команда является сильнейшей в мире. Она завоёвывала чемпионский титул на 14 из 15 последних чемпионатов мира.