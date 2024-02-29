Временным тренером сборной РК по футболу назначен Хван Сон Хон

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Тренер молодёжной сборной РК по футболу Хван Сон Хон будет временно тренировать также национальную сборную. Об этом сообщил 27 февраля председатель комитета по укреплению потенциала сборной Корейской футбольной ассоциации Чон Хэ Сон. Он отметил, что рассматривались три кандидатуры, но приоритет был отдан Хван Сон Хону, который привёл молодёжную сборную к победе на Азиатских играх в прошлом году. У него также есть опыт участия в международных соревнованиях и понимание специфики азиатского футбола. Хван Сон Хон должен подготовить национальную сборную к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года, которые пройдут 21 и 26 марта. В качестве тренера молодёжной сборной он будет готовить команду к Кубку Азии среди юношей до 23 лет, проводимому Азиатской футбольной конфедерацией в апреле в Катаре. Одновременно он станет финалом азиатского регионального отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Должность тренера мужской сборной остаётся вакантной с тех пор, как 16 февраля был уволен Юрген Клинсманна. На него возложили ответственность за неудачное участие команды в чемпионате Азии.