Правительство вновь призвало врачей вернуться на работу

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29 февраля истекает срок возвращения на работу бастующих врачей-интернов. Правительство в очередной раз призвало участников массовых действий, выступающих против увеличения приёма в медицинские вузы, прекратить забастовку. Министр административного управления и безопасности РК Ли Сан Мин призвал врачей-интернов «принять единственно верное решение». Множество людей, нуждающихся в медицинской помощи, не могут её получить,- подчеркнул министр. Медицинская реформа правительства, включая увеличение приёма в медицинские вузы, представляет собой последнюю возможность спасти жизни людей и оживить сельские районы. «Именно благодаря медицинской реформе правительство обеспечит каждому жителю страны получение надлежащего лечения в любом месте и в любое время»,- добавил он. Крупные многопрофильные больницы по всей стране не работают в нормальном режиме с 20 февраля. Ранее премьер-министр Хан Док Су обещал бастующим не привлекать их к ответственности, если 29 февраля работа больниц возобновится в полном объёме. В противном случае им грозит наказание в соответствии с законом, в том числе, лишение медицинских лицензий.