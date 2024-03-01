Юн Сок Ёль: РК и Япония преодолевают «болезненное прошлое»

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РК и Япония преодолевают «болезненное прошлое». Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на церемонии, посвящённой 105-й годовщине Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. Она состоялась 1 марта в Мемориальном зале Ю Гван Сун в Сеуле. «Разделяя ценности свободы, прав человека и верховенства закона, две страны стали партнёрами в достижении общих интересов глобального мира и процветания»,- отметил глава государства. Если Сеул и Токио будут работать вместе для решения сложных проблем, они смогут открыть «новое светлое будущее для двусторонних отношений». Движение за независимость завершится только тогда, когда Корейский полуостров достигнет объединения, которое принесёт свободу и изобилие каждому корейцу. «Объединение – это именно то, что необходимо для расширения универсальных ценностей свободы и прав человека»,- добавил Юн Сок Ёль. Напомнив о борцах за независимость, он отметил, что пролитая ими кровь «стала основой нынешней Республики Корея», поэтому история движения за независимость «должна правильно передаваться из поколения в поколение».