В РК отмечают 105-ю годовщину Первомартовского движения

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Жители РК отмечают 105-ю годовщину Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. Праздничные мероприятия состоялись в городах и провинциях, в честь праздника по всей стране вывешены национальные флаги Тхэгыкки. По традиции основная праздничная церемония состоялась у колокольни Посингак в центре столицы. В ней приняли участие семь потомков борцов за независимость, среди которых сын Ким Бён Хёна, основателя студенческого общества «Токсохве». У колокольни вывешены портреты 50-ти женщин-борцов за независимость страны. 7,5 тысяч борцов и членов их семей получили денежные подарки от мэрии Сеула. Столичная администрация обещает продолжить оказание помощи людям, внёсшим вклад в борьбу за независимость страны, включая покрытие расходов на лечение. В праздничный день можно бесплатно посетить Государственный центральный музей и другие государственные музеи по всей стране.