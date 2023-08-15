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В Корее

В РК отмечают 105-ю годовщину Первомартовского движения

Write: 2024-03-01 11:00:47Update: 2024-03-01 13:05:16

В РК отмечают 105-ю годовщину Первомартовского движения

Photo : KBS News

Жители РК отмечают 105-ю годовщину Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. Праздничные мероприятия состоялись в городах и провинциях, в честь праздника по всей стране вывешены национальные флаги Тхэгыкки. По традиции основная праздничная церемония состоялась у колокольни Посингак в центре столицы. В ней приняли участие семь потомков борцов за независимость, среди которых сын Ким Бён Хёна, основателя студенческого общества «Токсохве». У колокольни вывешены портреты 50-ти женщин-борцов за независимость страны. 7,5 тысяч борцов и членов их семей получили денежные подарки от мэрии Сеула. Столичная администрация обещает продолжить оказание помощи людям, внёсшим вклад в борьбу за независимость страны, включая покрытие расходов на лечение. В праздничный день можно бесплатно посетить Государственный центральный музей и другие государственные музеи по всей стране.
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