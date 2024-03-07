Photo : YONHAP News

7 марта в Северной Корее прошли артиллерийские учения с участием передовых подразделений, «способных нанести удар по столице противника». Как сообщило агентство ЦТАК, «учения начались с мощных демонстрационных стрельб подразделений дальнобойной артиллерии вблизи границы, которые выполнили важные задачи по военному сдерживанию». Целью учений явилось повышение боевой готовности и фактического военного потенциала артиллерийских войск,- говорится в сообщении. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, наблюдавший за ходом учений, заявил о необходимости «активнее развернуть работу по подготовке к регулярной боевой мобилизации, чтобы все артиллерийские подразделения могли перехватить инициативу беспощадными и стремительными ударами в момент их вступления в настоящую войну». По мнению экспертов, артиллерийские стрельбы стали ответом на проведение на юге Корейского полуострова совместных южнокорейско-американских учений Freedom Shield. Пхеньян называет их «репетицией вторжения на Север» и использует как повод для повышения военной активности.