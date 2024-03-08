Перед парламентскими выборами политики обещают улучшить жизнь людей

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До парламентских выборов, которые назначены на 10 апреля, осталось 30 дней. Политические партии в своей предвыборной агитации обещают решить проблемы, касающиеся повседневной жизни людей. Это, в частности, низкий уровень рождаемости, старение населения и обеспечение баланса между работой и семьёй. Правящая партия Сила народа обещает ввести обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком и увеличить размер детского пособия. Обещания оппозиционной Демократической партии Тобуро включает также предоставление государственного арендного жилья с последующим выкупом при рождении второго ребёнка, а также льготных кредитов для молодожёнов и при рождении ребёнка. На фоне старения населения обе партии обещают возмещение расходов на уход за больными. Демократическая партия Тобуро обещает предоставлять обеды пожилым людям как минимум 5 дней в неделю, а партия Сила народа - 7 дней в неделю. И правящая партия, и оппозиция обещают реализовать масштабный проект перевода железных дорог в крупных городах под землю, чтобы решить проблемы шума и загрязнения воздуха. Однако эксперты критикуют данный проект как «чересчур щедрый».