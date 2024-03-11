Президент РК обещает помощь индустрии туризма провинции Канвондо

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Правительство РК облегчит стимулирование туристической отрасли провинции Канвондо. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, выступая на дебатах, которые состоялись 11 марта в администрации провинции. Он напомнил о скором начале реализации проекта строительства новой канатной дороги в живописных горах Сораксан на восточном побережье. Когда в 2026 году канатная дорога протяжённостью 3,5 километра начнёт работать на полную мощность, она привлечёт большое количество туристов и принесёт дополнительные доходы местной экономике,- отметил глава государства. В ходе дебатов он изложил план правительства по развитию железнодорожного сообщения между столичным регионом и провинцией Канвондо. В этом году начнётся движение скоростных поездов Great Train Express (GTX), причём две новые линии GTX B и D соединят Сеул с Чхунчхоном и Вончжу в западной части провинции Канвондо. Юн Сок Ёль пообещал активно поддерживать «проект 333», целью которого является создание 30 тысяч рабочих мест в цифровой индустрии, создание трёх тысяч цифровых компаний и 300-процентный рост доходов жителей провинции».