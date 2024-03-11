Гражданин РК арестован в России по обвинению в шпионаже

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Министерство иностранных дел РК оказывает консульскую помощь южнокорейскому гражданину по фамилии Пэк, арестованному в России по обвинению в шпионаже. Как сообщил 15 марта представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сок, южнокорейское правительство «находится в контакте с Россией по дипломатическим каналам». В Сеуле надеются на то, что задержанный «как можно скорее благополучно вернётся домой в объятия своей семьи». От дальнейших комментариев представитель МИД отказался, сославшись на отсутствие информации, поскольку расследование является закрытым. Это первый случай ареста южнокорейского гражданина в России по обвинению в шпионаже. Пэк, миссионер южнокорейского гуманитарного фонда, в течение 10 лет занимался оказанием помощи беженцам из Северной Кореи. 11 марта агентство ТАСС сообщило, что он был задержан в начале этого года во Владивостоке, а с конца февраля находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Недавно суд продлил срок его содержания под стражей до 15 июня.