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Гражданин РК арестован в России по обвинению в шпионаже

Write: 2024-03-12 09:33:07Update: 2024-03-12 18:44:09

Гражданин РК арестован в России по обвинению в шпионаже

Photo : YONHAP News

Министерство иностранных дел РК оказывает консульскую помощь южнокорейскому гражданину по фамилии Пэк, арестованному в России по обвинению в шпионаже. Как сообщил 15 марта представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сок, южнокорейское правительство «находится в контакте с Россией по дипломатическим каналам». В Сеуле надеются на то, что задержанный «как можно скорее благополучно вернётся домой в объятия своей семьи». От дальнейших комментариев представитель МИД отказался, сославшись на отсутствие информации, поскольку расследование является закрытым. Это первый случай ареста южнокорейского гражданина в России по обвинению в шпионаже. Пэк, миссионер южнокорейского гуманитарного фонда, в течение 10 лет занимался оказанием помощи беженцам из Северной Кореи. 11 марта агентство ТАСС сообщило, что он был задержан в начале этого года во Владивостоке, а с конца февраля находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Недавно суд продлил срок его содержания под стражей до 15 июня.

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