Рост занятости второй месяц превышает 300 тысяч человек

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 13 марта, численность занятого населения РК составила в конце февраля текущего года 28 млн 43 тыс. человек, что на 329 тысяч человек больше, чем годом ранее. Темпы роста занятости второй месяц подряд превышают 300 тысяч человек. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет созданы 297 тысяч рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 61 тысячу человек. В сфере административного управления, обороны и социального обеспечения занятость увеличилась на 98 тысяч человек, в информационно-коммуникационной и научно-технологической областях – на 80 тысяч, в промышленном производстве - на 38 тысяч человек. Между тем, отмечено сокращение числа занятых в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса. Уровень занятости составил 68,7% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,7% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный показатель за февраль с начала сбора статистики о занятости в 1989 году. Уровень безработицы вырос на 0,1%, составив 3,2% трудоспособного населения.