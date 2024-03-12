Белый дом приветствует проведение в Сеуле Саммита за демократию

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В Белом доме приветствуют проведение 18 марта в Сеуле третьего Саммита за демократию. Об этом заявила в интервью телерадиокомпании KBS старший директор по вопросам демократии и прав человека Совета национальной безопасности Белого дома Келли Разук. Она выразила удовлетворение тем, что в этом году именно РК взяла на себя обязанность по организации саммита. США долгие годы защищают демократию вместе с РК,- добавила она. Коснувшись темы предстоящего саммита «Демократия для будущих поколений», Келли Разук отметила, что половина населения мира – это молодёжь до 30 лет, которую нужно привлекать к поддержке демократии. Она прокомментировала утверждения о том, что цель Саммита за демократию - изолировать Китай и Россию и укрепить структуру новой холодной войны. Цель саммита - укрепление солидарности между демократическими странами, и его участники не будут сосредотачиваться на критике конкретной страны,- подчеркнула Келли Разук. «Наша работа – представить позитивное видение развития демократии и работать со странами всего мира над её укреплением»,- добавила она.