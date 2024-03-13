Hyundai Motor и Kia получили высокие оценки организации CDP

Южнокорейские производители автомобилей Hyundai Motor и Kia получили две награды в категории «Реагирование на изменение климата» от некоммерческой организации Проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (CDP). Организация, основанная в 2000 году в Великобритании, считается одним из самых авторитетных рейтинговых агентств в области устойчивого развития. Она ежегодно оценивает компании, чьи акции торгуются на бирже, по уровню реагирования на глобальные экологические проблемы. Hyundai Motor получила положительные отзывы за свою стратегию углеродной нейтральности до 2045 года, расширение линейки электромобилей и рекомендации по углеродной нейтральности для своих партнёров. Компания Kia получила признание за продвижение стратегии углеродно-нейтрального развития до 2045 года, присоединение к программе RE100 (использование на 100% возобновляемой энергии), а также применение низкоуглеродных и экологически чистых производственных процессов.