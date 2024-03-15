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Экономика

KERI: Рост экономики РК составит в этом году 2%

Write: 2024-03-15 13:34:07Update: 2024-03-15 14:38:15

KERI: Рост экономики РК составит в этом году 2%

Photo : YONHAP News

По прогнозу  Корейского института экономических исследований (KERI)  при Корейской ассоциации промышленников, рост южнокорейской экономики составит в этом году 2%. По мнению экспертов института, экономика будет восстанавливаться на фоне роста экспорта в условиях улучшения состояния мировой экономики. Оживление внутреннего рынка можно ожидать во второй половине года, если начнётся снижение учётной ставки. Определяющим фактором в росте экономики станут меры по противодействию рискам задолженностей в частном секторе. Рост потребления в частном секторе, на которое приходится самая значительная часть внутреннего рынка, составит, по прогнозам, 1,6%. В качестве причины столь низкого увеличения называется снижение потребительских возможностей, которые зависят от погашения задолженностей домохозяйств. Ожидается, что рост инвестиций в производственные мощности составит 3%. В условиях стабилизации цен на сырьё и некоторого ослабления доллара рост потребительских цен составит 2,5%, экспорт вырастет на 3,6%, а профицит платёжного баланса составит 51 млрд долларов. 
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