Gallup Korea: Рейтинг президента РК опустился до 36%

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36% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 57% дают отрицательную оценку его деятельности. Положительная оценка повысилась на 3% по сравнению с предыдущей неделей, отрицательная понизилась на те же 3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.002 взрослых жителей страны, проведённого с 12 по 14 марта агентством Gallup Korea. По мнению экспертов, на снижение рейтинга главы государства, который на протяжении двух недель составлял 39%, повлияла забастовка врачей. Рейтинг правящей партии Сила народа остался на прежнем уровне в 37%, а у крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро он вырос на 1%, составив 32%. Не поддерживают ни одну политическую партию 17% опрошенных. Отвечая на вопрос об итогах предстоящих 10 апреля парламентских выборов, 49% респондентов сказали, большинство мест получит Демократическая партия Тобуро, а 40% предсказывают те же перспективы партии Сила народа. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.