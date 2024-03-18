КНДР запустила серию БРМД в Восточное море

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18 марта в период с 7:44 до 8:22 утра Северная Корея запустила как минимум три баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены из окрестностей Пхеньяна, ракеты пролетели порядка 300 километров и упали в Восточное море. Судя по траекториям их полёта, были запущены твёрдотопливные баллистические ракеты KN-24, способные нести полезную нагрузку 400–500 кг. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, обмениваясь информацией с США и Японией,- говорится в сообщении. По данным министерства обороны Японии, ракеты, достигли высоты 50 км и, пролетев около 300 км, упали за пределами японской исключительной экономической зоны. Предыдущий запуск Северной Кореей баллистической ракеты был произведён 14 января. Тогда была испытана твёрдотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. С начала текущего года Пхеньян провёл также пять раундов испытаний крылатых ракет.