КНДР снова запустила крылатые ракеты с восточного побережья

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Северная Корея осуществила очередной запуск нескольких крылатых ракет с восточного побережья. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты были запущены 14 февраля около 9 часов утра из прибрежного района северо-восточнее Вонсана провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Количество ракет, скорость, высота и дальность полёта не уточняются. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими коллегами,- говорится в сообщении. Это пятый с начала года запуск Северной Кореей крылатых ракет. 24 января Пхеньян впервые испытал новую стратегическую крылатую ракету «Пульхвасаль-3-31», способную нести ядерную боеголовку. 28 января с восточного побережья были запущены крылатые ракеты подводных лодок. Позднее на той же неделе состоялись ещё два запуска стратегических крылатых ракет «Хвасаль-2» с западного побережья. Крылатые ракеты с реактивными двигателями летают по низкой траектории и активно маневрируют, что затрудняет их обнаружение и перехват.