Президент РК призвал к мудрости для продвижения демократии

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал мировое сообщество коллективно найти способы продвижения демократии и защиты людей при использовании новых цифровых технологий. Он выступил с данным призывом 18 марта в Сеуле на открытии министерской конференции Третьего саммита за демократию. Саммит проходит под девизом «Демократия для будущих поколений». «Проявляя чувство долга, мы должны делиться опытом, чтобы искусственный интеллект и новые цифровые технологии могли способствовать развитию демократии, а также защищать безопасность отдельных лиц и общества в целом. С другой стороны, дезинформация, поддерживаемая искусственным интеллектом и цифровыми технологиями, не только нарушают свободу и права человека, но и угрожают демократической системе»,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он отметил, что цифровой разрыв между странами увеличивает экономический разрыв, что, в свою очередь, увеличивает разрыв в демократии.