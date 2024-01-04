РК выделит 420 трлн вон на снижение выбросов углерода

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До 2030 года правительство РК вложит 420 трлн вон (314 млрд долларов) в противодействие глобальному изменению климата и ограничение углеродных выбросов. Данный план представил 19 марта председатель финансового комитета Ким Чжу Хён в ходе встречи с министром экологии Хан Хва Чжин, председателем президентской комиссии по углеродной нейтральности и зелёному росту Ким Сан Хёпом и главами крупнейших банков страны. В реализации принимают участие ряд южнокорейских банков, Корейский кредитный гарантийный фонд и Корейская технологическо-финансовая корпорация. Средства будут направлены на финансирование строительства новых источников экологически чистой энергии и развитие «зелёных» технологий. Ожидается, что к 2030 году РК удастся достичь сокращения выбросов парниковых газов на 85 млн 970 тыс. тонн. Согласно требованиям Парижского соглашения по климату, РК к 2050 году должна достичь углеродной нейтральности, сократив выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с показателем 2018 года.