Фонд поддержки Кэсонского комплекса ликвидируется

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Через восемь лет после закрытия Кэсонского индустриального комплекса прекращает работу фонд поддержки работавших там южнокорейских компаний. Вопрос о ликвидации фонда обсуждается 20 марта на заседании его правления. После принятия решения о ликвидации фонда его функции перейдут Ассоциации по поддержке межкорейских обменов. Фонд, основанный в 2007 году с целью оказания помощи в эксплуатации промышленного комплекса в Кэсоне, перестал функционировать после его закрытия в 2016 году из-за северокорейских программ разработки ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия. Министерство по делам воссоединения РК ранее подало иск против Северной Кореи в связи с несанкционированной эксплуатацией предприятий в Кэсоне. По имеющимся данным, в настоящее время эксплуатируются порядка 30 промышленных объектов, принадлежащих РК. В Кэсонском комплексе находились более 120 южнокорейских предприятий, на которых работали 54.300 граждан КНДР.