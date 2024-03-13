Началась регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах

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21-22 марта в РК проходит регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах, которые состоятся 10 апреля. По их итогам в Национальное собрание 22-го созыва будут избраны 300 депутатов – 254 по одномандатным округам и 46 по партийным спискам. На информационном сайте Центризбиркома можно ознакомиться с биографиями кандидатов и основными данными о них. Официальная предвыборная агитация будет проходить с 28 марта по 9 апреля. Голосование в зарубежных странах состоится с 27 марта по 1 апреля, а досрочное голосование пройдёт 5-6 апреля. Результаты предстоящих выборов станут промежуточной оценкой деятельности правительства Юн Сок Ёля. Правящая партия Сила народа призвала избирателей поддержать своих кандидатов, поскольку оппозиционное большинство в нынешнем парламенте блокирует предложения администрации Юн Сок Ёля. Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро призывает избирателей своими голосами оценить деятельность нынешней администрации, которая привела к ухудшению ситуации в экономике и снижению уровня жизни населения. Интерес вызывает также и то, какие предвыборные обещания дадут новые партии. Это Партия инноваций Отечество, которую основал бывший министр юстиции Чо Гук, Партия новых реформ, возглавляемая бывшим лидером партии Сила народа Ли Чжун Соком, и Партия нового будущего бывшего премьер-министра Ли Нак Ёна.