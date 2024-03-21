Правительство РК выразило соболезнования в связи с терактом в России

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«Правительство РК выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате чудовищной террористической атаки нападения в московском концертном зале «Крокус сити холл»,- говорится в опубликованном 23 марта заявлении министерства иностранных дел РК. «Разделяем скорбь российского народа. Надеемся, что в ходе оперативного расследования будет точно установлено, кто стоит за данным инцидентом»,- говорится в заявлении. Ранее посольство РК в Москве сообщило, что граждан Республики Корея среди погибших и пострадавших в результате теракта нет. По данным южнокорейских СМИ, в России проживают около 3.600 граждан РК. Теракт был совершён вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске Московской области. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошёл взрыв, начался пожар. По состоянию на вечер 24 марта, на месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей. Количество пострадавших составило 182 человека. Арестованы 11 человек, причастных к теракту, включая четверых основных подозреваемых.