В Пекине прошли китайско-северокорейские переговоры

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23 марта в Пекине состоялись переговоры между министром иностранных дел Китая, заведующим канцелярией Комиссии по иностранным делам Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ван И и заведующим международным отделом Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Сон Намом. Как сообщило агентство ЦТАК, стороны обсудили пути укрепления и развития традиционной дружбы двух партий, стран и народов. Ким Сон Нам отметил важность укрепления связей между Пхеньяном и Пекином. Он подчеркнул, что дружба с Китаем для КНДР является стратегическим богатством, и Пхеньян признателен Пекину за всестороннюю поддержку. В ответ Ван И выразил уверенность в том, что северокорейско-китайские дружественные связи будут развиваться под стратегическим руководством их лидеров. Он подчеркнул готовность к сотрудничеству в проведении мероприятий в рамках Года дружбы между Китаем и КНДР. Делегация ТПК совершает поездку по странам Азии. После Китая она посетит Вьетнам и Лаос.