Увеличение приёма в вузы – условие для улучшения медобслуживания

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Первое за 27 лет увеличение приёма в медицинские вузы является предварительным условием для улучшения медицинского обслуживания в стране. Об этом заявил министр административного управления и безопасности РК Ли Сан Мин, выступая 27 марта на совещании в Сеуле. Проводя реформу здравоохранения, правительство стремится увеличить число врачей, которых катастрофически не хватает. В частности, в 16 крупных городах и провинциях страны, без учёта Сеула, на каждую тысячу человек населения приходятся в среднем 1,93 врача, что намного меньше, чем в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития, где аналогичный показатель составляет 3,7. Медицинские учреждения в регионах испытывают трудности с наймом врачей, а жителям этих регионов приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до больниц,- добавил Ли Сан Мин. Он призвал бастующих врачей вступить в диалог с правительством. С 20 февраля более 90% из 13 тысяч врачей-интернов не выходят на работу, выступая против реформы здравоохранения. На этой неделе их поддержали профессора медицинских вузов, начав подавать заявления об отставке.