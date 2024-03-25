Профессора медицинских РК вузов подают заявления об отставке

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25 марта профессора медицинских вузов по всей стране начали подавать заявления об отставке, выступая против политики правительства по увеличению приёма студентов на медицинские специальности. К акции протеста присоединились профессора 19 университетов, в том числе, Сеульского государственного, Корё и Ёнсе. Как отмечается в коллективном заявлении профессоров, «увеличение числа абитуриентов медицинских вузов на две тысячи человек и распределение дополнительных мест абитуриентов по университетам подтверждает, что правительство игнорирует мнения врачей¸ легкомысленно относясь к жизням и безопасности людей». «Если правительство не откажется от плана увеличения приёма в медицинские вузы, продолжающийся кризис не может быть урегулирован. Если правительство отзовёт свой план, мы готовы обсудить все нерешённые вопросы», - говорится в заявлении. С 20 февраля более 90% из 13 тысяч врачей-интернов не выходят работу, выступая против решения правительства увеличить приём в медицинские вузы. Это нарушило работу медицинских учреждений.