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В мире

Пхеньян отказался от контактов с Токио

Write: 2024-03-27 11:18:10Update: 2024-03-27 11:21:08

Пхеньян отказался от контактов с Токио

Photo : YONHAP News

КНДР отказывается от любых контактов с Японией. Как сообщило 26 марта агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Японская сторона предложила провести саммит с Пхеньяном без предварительных условий, а затем заявила о своём несогласии с тем, что проблема похищенных японских граждан разрешена. Кроме того, заявив о нерешённости ядерной и ракетной проблем, она попыталась поставить под сомнение суверенитет КНДР в рамках законного права на самооборону,- говорится в заявлении. «Японская сторона первой постучала в дверь с просьбой о саммите без предварительных условий, а КНДР лишь уточнила свою позицию, что будет приветствовать готовность Японии начать всё сначала, а не напоминать о прошлом». «У Японии не хватает смелости изменить историю, способствовать региональному миру и стабильности, а также сделать первый шаг к новым отношениям между КНДР и Японией»,- говорится в заявлении Ким Ё Чжон. 
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