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Политика

Стартовала агитационная кампания на парламентских выборах

Write: 2024-03-28 10:45:05Update: 2024-03-28 14:55:10

Стартовала агитационная кампания на парламентских выборах

Photo : YONHAP News

28 марта стартовала агитационная кампания на выборах в Национальное собрание РК 22-го созыва, которые состоятся 10 апреля. Основная борьба развернётся между правящей партией Сила народа и ведущей оппозиционной Демократической партией Тобуро. Правящая партия стремится получить большинство мест в парламенте, поскольку в противном случае полномочия президента Юн Сок Ёля останутся ограниченными. Демократическая партия Тобуро стремится не только сохранить большинство, но и завоевать более двух третей мест, получив тем самым возможность преодолеть президентское вето и даже объявить президенту импичмент. Основные партии начали агитационную компанию в Сеуле. Правящая партия Сила народа приступила к агитации на оптовом рынке сельхозпродукции Карак на востоке Сеула. Демократическая партия Тобуро провела церемонию начала избирательной кампании на площади перед вокзалом Ёнсан. Представители Партии Справедливости Ноксэк посетили поминальный алтарь по жертвам трагедии в сеульском районе Итхэвон. С 28 марта политические партии могут вести агитацию с использованием громкоговорителей в общественных местах с 7 до 21 часа. Размещать агитационные материалы в интернете имеют права все зарегистрированные участники выборов, а в газетах и по телевидению только кандидаты по партийным спискам.
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