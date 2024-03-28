РК снова не вошла в мировой индекс WGBI

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РК снова не вошла в Мировой индекс государственных облигаций (WGBI). Как сообщил 27 марта провайдер индексов FTSE Russell, РК останется в списке наблюдения для потенциального включения в WGBI. Данный индекс предназначен для измерения эффективности рынков государственных облигаций, включая местные валюты и суверенные облигации основных развитых стран. Последнее решение объясняется необходимостью продолжить наблюдение за выполнением ряда инициатив, которые РК предложила в целях улучшения структуры и доступности своего рынка капитала как для внутренних, так и для глобальных инвесторов. РК получила статус страны под наблюдением и второй уровень доступности рынка в сентябре 2022 года. FTSE Russell принимает решение о включении той или иной страны в индекс дважды в год, в марте и сентябре, оценивая объём выпуска государственных облигаций, национальный кредитный рейтинг, доступность рынка и другие факторы.