Экспорт РК увеличился в марте на 3,1%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 апреля, южнокорейский экспорт составил в марте 56 млрд 560 млн долларов, увеличившись на 3,1% в годовом исчислении. Экспорт растёт шесть месяцев подряд, с октября прошлого года. В частности, экспорт полупроводников вырос на 35,7%, дисплеев на 16,2%, компьютеров на 24,5%, средств беспроводной связи на 5,5%, а морских судов на 102,1%. При этом зарубежные поставки автомобилей сократились на 5%. Экспорт в Китай увеличился на 0,4%, а в США на 11,6%. Импорт составил в прошлом месяце 52 млрд 280 млн долларов, сократившись на 12,3% в годовом исчислении. Из-за снижения мировых цен на энергоносители импорт сырой нефти сократился на 12,8%, газа на 37,4%, а угля на 40,5%. Профицит торгового баланса составил 4 млрд 280 млн долларов. Профицит сохраняется 10 месяцев подряд, с июня прошлого года.