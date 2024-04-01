РК вводит санкции против российских граждан и компаний

Photo : US Department of the Treasury

2 апреля правительство РК ввело санкции против двух российских граждан и возглавляемых ими компаний, а также против двух морских судов. Они связаны с отправкой за рубеж северокорейских рабочих и перевозкой военных грузов в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, под санкции попали суда «Ангара» и Lady R, перевозившие контейнеры с военными грузами из КНДР в российские порты. Кроме того, в санкционном списке российские компании «Интеллект» и «Содействие», а также их руководители Сергей Козлов и Александр Панфилов. Обе компании причастны к незаконному содействию въезду и пребыванию северокорейских рабочих в России. Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая торговлю оружием, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, угрожающим миру и стабильности на Корейском полуострове и во всём мире,- говорится в сообщении южнокорейского МИД. Санкции начнут действовать с 3 апреля.