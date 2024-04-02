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Политика

Правительство готово скорректировать медицинскую реформу

Write: 2024-04-03 10:37:11Update: 2024-04-03 14:11:51

Правительство готово скорректировать медицинскую реформу

Photo : YONHAP News

Правительство готово внести изменения в план медицинской реформы, включая увеличение приёма в медицинские вузы, если будет предложен лучший вариант. Об этом заявил 3 апреля министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин. Выступая на внеочередном совещании по ситуации в системе здравоохранения, он напомнил, что забастовка врачей-интернов продолжается седьмую неделю подряд. В результате многопрофильные больницы значительно сократили количество операций, амбулаторный приём и оказание неотложной помощи. Министр выразил надежду на то, что медицинское сообщество, в том числе, врачи-интерны, будут активно высказывать предложения, которые помогут нормализовать систему здравоохранения. Он в очередной раз призвал бастующих вернуться на работу, подчеркнув, что «их голоса будут услышаны гораздо лучше, когда они будут выполнять свои обязанности по оказанию помощи пациентам».
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