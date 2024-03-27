Юн Сок Ёль: Правительство открыто для обсуждения медицинской реформы

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Правительство открыто для обсуждения «разумной альтернативы» медицинской реформе, предложенной правительством. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил 1 апреля в обращении к народу страны, которое длилось 50 минут и транслировалось в прямом эфире. Как отметил глава государства, увеличение приёма в медицинские вузы на 2 тысячи человек в год является минимальным. К этой цифре правительство пришло путём тщательных расчётов и на основе широких обсуждений. Если медицинское сообщество хочет сократить данный показатель, то будет правильным выдвинуть предложение, имеющее чёткую научную основу, а не предпринимать необдуманные коллективные действия. Около 12 тысяч врачей-интернов подали заявления об отставке, выступая против плана правительства. К ним присоединились профессора-медики. Глава государства напомнил, что цель медицинской реформы состоит в улучшении качества медицинского обслуживания, чтобы люди в любой точке страны могли получить надлежащее лечение. В настоящее время в стране работают 115 тысяч врачей. Если их число будет увеличиваться на 2 тысячи ежегодно, то только в 2045 году появятся ещё 20 тысяч врачей,- отметил президент. Он развеял опасения, что в будущем доходы врачей снизятся. Через 20 лет число врачей увеличится на 20 тысяч человек, но доходы населения и спрос на медицинскую помощь вырастут на фоне старения населения. Президент призвал бастующих интернов вернуться на работу и подверг критике Корейскую медицинскую ассоциацию, которая не способствует урегулированию конфликта.