МИД России: Москва ответит на санкции Сеула

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Введение Сеулом нелегитимных санкций в отношении Москвы является недружественным шагом и вызывает глубокое сожаление. Об этом заявила 3 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ответ, конечно, будет дан, как мы всегда это делали». Отношения России и РК «находятся в глубоком кризисе по вине Сеула, и за этим стоит Вашингтон»,- добавила российский дипломат. Коснувшись обвинений в сотрудничестве с КНДР в военной сфере, она отметила, что «Россия развивает добрососедские связи с дружественной Северной Кореей в соответствии с нормами международного права, без нанесения ущерба национальной безопасности РК». Россия «разочарована попытками южнокорейской стороны решить комплекс проблем Корейского полуострова методом санкционно-силового давления, доказавшим свою неэффективность. Это ведёт к разрыву естественных связей между странами и в конечном счёте негативно сказывается на безопасности самой РК»,- подчеркнула российский дипломат. Россия призывает Сеул «пересмотреть контрпродуктивную линию, вернуться к совместному поиску политико-дипломатических способов урегулирования с учётом законных озабоченностей всех заинтересованных сторон»,- заявила Мария Захарова. 2 апреля правительство РК ввело санкции против двух российских граждан и возглавляемых ими компаний, а также против двух морских судов. Они подозреваются в связи с отправкой за рубеж северокорейских рабочих и перевозкой военных грузов в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна.