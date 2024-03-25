Реализация проектов, предложенных гражданами, будет ускорена

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Реализация экономических проектов, предложенных гражданами страны в ходе общественных дебатов, будет ускорена. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 4 апреля на межминистерском совещании по экономическим вопросам. Если потребуется для ускорения реализации проектов, в течение первого полугодия, или самое позднее до конца года, будут внесены изменения в соответствующие законы. Кроме того, президентская администрация сделает всё возможное, чтобы нынешний состав Национального собрания, срок полномочий которого истекает в мае, утвердил законопроекты, касающиеся улучшения жизни населения. Один из законов, ожидающих утверждения, предусматривает гибкий график выходных дней для крупных торговых сетей вместо нынешних обязательных выходных по воскресеньям два раза в месяц. Кроме того, президент обещал как можно скорее разработать законопроекты, направленные на реализацию его обещаний, высказанных во время дебатов. Они будут приняты новым составом Национального собрания.