Президент РК обнародовал программу развития юго-запада страны

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В ближайшее время будет дан толчок развитию юго-западных регионов РК. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, выступая на 20-х по счётах дебатах по социально-экономическим вопросам, которые состоялись 14 марта в администрации провинции Чолла-Намдо. Будет, в частности¸ ускорено строительство 180-километровой железной дороги между городами Иксан провинции Чолла-Пукто и Ёсу провинции Чолла-Намдо. Кроме того, уезд Ёнам-гун провинции Чолла-Намдо и город Кванчжу соединит современная автомагистраль протяжённостью 47 км. Она будет использоваться также в качестве испытательного полигона для беспилотных транспортных средств. Подготовка к строительству начнётся уже в этом году. Глава государства пообещал также превратить провинцию Чолла-Намдо в базу отечественной космической промышленности, где будет создан Азиатский космический хаб. Правительство будет и дальше поддерживать развитие в регионе сельского хозяйства, животноводства и рыболовства. В частности, в городе Мокпхо будет построен современный комплекс по переработке и экспорту морепродуктов. Город Сунчхон превратится в центр индустрии культурного контента, который привлечёт молодёжь.