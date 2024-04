Photo : YONHAP News

Семь корейских ресторанов включены в список ста лучших ресторанов Нью-Йорка 2024 года по версии газеты New York Times. При этом ресторан Atomics помещён на четвёртое место, поскольку он «максимально использует новые пищевые ингредиенты, а блюда подаются в посуде из корейской керамики». «Посетители ресторана имеют возможность в полной мере ощутить традиционно корейскую атмосферу»,- пишет New York Times. Jeju Noodle Bar находится на 16-м, ресторан Atoboy на 30-м, Okdongsik, расположенный на Манхэттене, занял 40-е место. Ресторан Yoon Haeundae Galbi на 52-м, Oiji Me на 77-м, а Mapo Korean BBQ на 91-м месте. Комтхан из свинины, который готовят в ресторане Okdongsik, был назван в числе восьми лучших нью-йоркских блюд, список которых был опубликован в декабре прошлого года.