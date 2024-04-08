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Вашингтон открыт к диалогу с Пхеньяном на различные темы без каких-либо условий. Об этом заявила 9 апреля на брифинге старший директор по вопросам Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. Таким образом она ответила на вопрос о том, включают ли «промежуточные меры», связанные с достижением денуклеаризации КНДР, ограничения на количество ракет и заморозку ядерной программы. По её словам, если Пхеньян настроен на диалог с Вашингтоном об обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, то США открыты к обсуждению самых разных тем. США ожидают, что Север назовёт вопросы, которые хотел бы обсудить. В начале марта Мира Рапп-Хупер сделала заявление о том, что Вашингтон рассмотрит возможность принятия «промежуточных мер» в процессе денуклеаризации Севера. Это вызвало немало обсуждений о возможном характере таких мер.