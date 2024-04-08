К 13 часам на парламентских выборах проголосовали 53,4% избирателей

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10 апреля в РК проходят выборы в Национальное собрание 22-го созыва. С 6 до 18 часов по всей стране открыты 14.259 избирательных участков. Жителям страны предстоит избрать 300 депутатов, в том числе, 254 по одномандатным округам и 46 по партийным спискам. В списки для голосования внесены в общей сложности 44.280.011 избирателей старше 18 лет. По состоянию на 13 часов на участках для голосования побывали 53,4% зарегистрированных избирателей. Это на 3,7% больше, чем на то же время на парламентских выборах в 2020 году. В подсчёт включены 31,28% избирателей, принявших участие в досрочном голосовании 5-6 апреля, голоса граждан РК, проживающих за рубежом, и моряков, находящихся на судах. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чолла-Намдо, где на участки для голосования пришли 59,6% избирателей, а самую низкую – жители города Тэгу, где явка составила 49,6%. Подведение итогов выборов начнётся после того, как в 18 часов закроются избирательные участки, а урны с бюллетенями будут доставлены на 254 счётных пункта. Из-за большого количества политических партий, зарегистрированных для участия в выборах, бюллетени для голосования по партийным спискам имеют длину 51,7 см. В этой связи подсчёт голосов будет производиться вручную.