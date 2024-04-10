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10 апреля в РК состоялись выборы в Национальное собрание 22-го созыва. Для их проведения по всей стране были открыты 14.259 избирательных участков. Жители страны избрали 300 депутатов, в том числе, 254 по одномандатным округам и 46 по партийным спискам. По предварительным данным центральной избирательной комиссии, на момент закрытия избирательных участков в 18 часов их посетили 66,9% зарегистрированных избирателей. В подсчёт включены 31,28% избирателей, принявших участие в досрочном голосовании 5-6 апреля, голоса граждан РК, проживающих за рубежом, и моряков, находящихся на судах. По результатам опросов избирателей на выходе с участков, проведённых совместно тремя крупнейшими телерадиокомпаниями страны KBS, MBC и SBS, подавляющее большинство голосов в одномандатных округах – от 178 до 196 – получит ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро вместе с партиями-спутниками. От 87 до 105 мест может получить правящая партия Сила народа, а Партия инноваций Отечество – от 12 до 14 мест.