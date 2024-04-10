Оппозиция одержала убедительную победу на парламентских выборах

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По итогам парламентских выборов, состоявшихся 10 апреля, ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро сохранила большинство мест в Национальном собрании 22-го созыва. По результатам подсчёта 99% избирательных бюллетеней она одержала победу в 161 из 254 одномандатных округов. У правящей партии Сила народа лишь 90 мест. С учётом мест по партийным спискам, Демократическая партия Тобуро вместе с партиями-спутниками получит 175 мест, а партия Сила народа вместе с Народной партией будущего - 108 мест в Национальном собрании, в котором в общей сложности 300 депутатов. Оппозиционный блок, включая депутатов от Партии инноваций Отечество, которую основал бывший министр юстиции Чо Гук, получит в общей сложности 187 мест. Партия нового будущего бывшего премьер-министра Ли Нак Ёна, получит одно, Партия новых реформ, возглавляемая бывшим лидером партии Сила народа Ли Чжун Соком – три, Партия справедливости – одно место. В выборах приняли участие 67% зарегистрированных избирателей. Это самая высокая явка на выборы с 1992 года. Она на 0,8% превысила явку на предыдущие парламентские выборы в 2020 году.