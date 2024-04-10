Опросы на выходе с участков: Большинство мест в парламенте у оппозиции

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По результатам опросов избирателей на выходе с участков для голосования на выборах в Национальное собрание 22-го созыва, проведённых совместно тремя крупнейшими телерадиокомпаниями страны KBS, MBC и SBS, подавляющее большинство голосов в одномандатных округах – от 178 до 196 – получит ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро вместе с партиями-спутниками. От 87 до 105 мест может получить правящая партия Сила народа вместе с Народной партией будущего, а Партия инноваций Отечество – от 12 до 14 мест. Опрошены в общей сложности 359.750 человек, или каждый пятый выходящий с участков в 254 избирательных округах. Погрешность при обработке данных может составить от ±2,9%p до 7,4% при уровне достоверности 95%. Выборы проходили 10 апреля с 6 до 18 часов. Избирались 300 депутатов, в том числе, 254 по одномандатным округам и 46 по партийным спискам. По предварительным данным центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 67% зарегистрированных избирателей. В подсчёт включены 31,28% избирателей, принявших участие в досрочном голосовании 5-6 апреля, голоса граждан РК, проживающих за рубежом, и моряков, находящихся на судах.